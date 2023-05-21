Російські загарбники відібрали близько 100 катерів у цивільного населення окупованої Херсонщини, - ОК "Південь"

Військові РФ на тимчасово окупованих територіях Херсонщини силою відбирають плавзасоби у цивільних.

Про це повідомив речник ОК "Південь" ЗСУ Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські мародери у погонах вже привласнили близько 100 катерів. Вилучені човни "офіційно" передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ. Таким чином загарбники намагаються вирішити проблему дефіциту плавзасобів", - йдеться в повідомленні.

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