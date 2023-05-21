Новини • Агресія Росії проти України

Російські загарбники відібрали близько 100 катерів у цивільного населення окупованої Херсонщини, - ОК "Південь"

96611
Російські загарбники відібрали близько 100 катерів у цивільного населення окупованої Херсонщини, - ОК "Південь"
Військові РФ на тимчасово окупованих територіях Херсонщини силою відбирають плавзасоби у цивільних.

Про це повідомив речник ОК "Південь" ЗСУ Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські мародери у погонах вже привласнили близько 100 катерів. Вилучені човни "офіційно" передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ. Таким чином загарбники намагаються вирішити проблему дефіциту плавзасобів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованій території Запорізької області під польовий шпиталь переобладнали школу та дитячий садок

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Єдина користь від цього - зменшиться кількість браконьєрів на водосховищі За рік війни, з-за заборони виходу на Київське водосховище для рибальства на ньому - "рибний сплеск" Знайомий вибирався у південну частину ще зимою Казав - дрібна плітка та інші "коропові" "стіною стоять" у воді Цієї весни практично без перепон маса риби з водосховища рвонула на нерест по Дніпру Якщо за літо не зміниться військова обстановка на білоруському кордоні, то будемо мать хороше відновлення рибного поголів"я
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Населення нарешті дочекалося мішебратіяв….акакаяразніца …. Головне, щоб асфальт….
    Замість голови, телевізор із єдиниммарахфоном, 1+1, сватами та квартальною гнидотою… десьпосередінє….
  • Влад Яресько 619d4859
    Ця новина уже третій раз на сторінках
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини