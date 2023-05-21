В окупованому Маріуполі посилюють контроль за користувачами мобільних мереж, - Андрющенко

Російські загарбники монтують в окупованому Маріуполі нове обладнання, яке дозволить посилити моніторинг мобільних мереж.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Росіяни встановлюють тотальний контроль. Тепер всі користувачі мобільного зв’язку мають пройти ідентифікацію. Після чого кожен номер, кожна "сімка" буде прив’язана до особи. Одночасно з цим у місті масово монтують нове обладнання, яке в першу чергу дозволить посилений моніторинг мобільних мереж (прослуховування та відстеження зв’язків з Україною)", - зазначив Андрющенко.

Він додав, що люди вже помічають певні маніпуляції з мобільною мережею.

"Наші люди в місті кажуть, що вже дивним чином на телефонах з Андроїд без викачування або дозволу абоненту почали з’являтись застосунки, що дозволяють запис дзвінків", - зауважив Андрющенко.

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