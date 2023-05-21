В окупованому Маріуполі посилюють контроль за користувачами мобільних мереж, - Андрющенко
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Російські загарбники монтують в окупованому Маріуполі нове обладнання, яке дозволить посилити моніторинг мобільних мереж.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни встановлюють тотальний контроль. Тепер всі користувачі мобільного зв’язку мають пройти ідентифікацію. Після чого кожен номер, кожна "сімка" буде прив’язана до особи. Одночасно з цим у місті масово монтують нове обладнання, яке в першу чергу дозволить посилений моніторинг мобільних мереж (прослуховування та відстеження зв’язків з Україною)", - зазначив Андрющенко.
Він додав, що люди вже помічають певні маніпуляції з мобільною мережею.
"Наші люди в місті кажуть, що вже дивним чином на телефонах з Андроїд без викачування або дозволу абоненту почали з’являтись застосунки, що дозволяють запис дзвінків", - зауважив Андрющенко.