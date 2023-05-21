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Зеленський зустрівся із Байденом у Японії: Обговорили посилення оборонних спроможностей та "формулу миру". ФОТО

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Президент Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Японії зустрівся з американським лідером Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.

"Велика подяка від нашого народу. Я радий, що ми маємо такі сильні відносини", - сказав глава держави.

Президент також відзначив рішення Байдена підтримати міжнародну авіаційну коаліцію.

Зеленський та Байден також обговорили подальшу взаємодію для посилення оборонних спроможностей України, а також питання реалізації української формули миру.

Також президенти обмінялися думками щодо проектів реконструкції та відбудови нашої країни.

Зеленський окремо зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції України та підготовці до Вільнюського саміту НАТО. Він наголосив на важливості отримання гарантій безпеки для України до вступу нашої країни в Альянс.

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Зеленський зустрівся із Байденом у Японії: Обговорили посилення оборонних спроможностей та формулу миру 01
Зеленський зустрівся із Байденом у Японії: Обговорили посилення оборонних спроможностей та формулу миру 02

Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Формула мира... Под асфальтом она лежит.
  • 5 копійок
    Байден знов нагнітав?
  • Olga Pelle c8842cc8
    А пального попросив? Те, що було в держрезерві, зелена банда свідомо розікрала, щоб завадити контрнаступу.
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