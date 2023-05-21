Німеччина не планує брати участі в майбутніх поставках винищувачів F-16 Україні, бо не має цих літаків, - Шольц

Бундесвер не має винищувачів F-16 у своєму розпорядженні, тому участь Німеччини в "авіаційній коаліції" не обговорюється.

Про це в інтерв'ю для ntv і RTL розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ.

"Участь Німеччини в можливих поставках бойових літаків Україні не обговорюється. По-перше, всі знають, що у нас навіть немає таких літаків", - сказав Шольц.

Канцлер привітав план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, не дивлячись на те скільки часу б ця ініціативна не займала.

Нагадаємо, Шольц назвав навчання українських пілотів на винищувачах сигналом для Росії, щоб вона не сподівалася на успіх у вторгненні в Україну.

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