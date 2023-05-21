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Україна має не тільки виграти війну, але й досягти тривалого миру, - Сунак

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Україна має не тільки виграти війну, але й досягти тривалого миру, - Сунак
Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що "безпека України – це наша безпека".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це британський прем'єр заявив у своєму виступі в Хіросімі.

Сунак вітає "дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки", досягнутий на саміті G7, зокрема, підтримку президентом США Джо Байденом "міжнародної коаліції" країн для надання Україні новітніх винищувачів.

"Україна має не тільки виграти війну, але й отримати справедливий і тривалий мир", - зазначив глава британського уряду.

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Топ коментарі

  • Kord D
    Перш за все треба навчитись казати правду! Це тривала війна яка завтра чи зі зміною влади підорафії не закінчиться! І поки частина України буде боронити, а частина гуляти по клубах, це перемогу не наблизить!
  • Прощай немытая раССея
    Трохи шокую всіх - вже більше року на війні без автомату. Мій автомат, відомий, нагородний, за який мене хаяли, перед війною забрало ДБР і не віддає. На початку війни я автомат не брала свідомо, щоб не відволікав. Моя справа була Стугна і танки.

    Тетяна Чорновол
  • 5 копійок
    Допоки існує кацапія, тривалого миру не буде.
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