Росіяни не взяли Бахмут до кінця, тривають важкі бої, - Череватий

Бахмут фактично повністю знищено ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста, ведучи бої із силами РФ.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Президент правильно сказав - місто по суті знесено з лиця землі. Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої", - пояснив він.

За словами Череватого, Росія приділяє Бахмуту забагато символічного значення.

"Росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр - не взяли. Ми намагаємось тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати", - додав речник.

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