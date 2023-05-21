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Росіяни не взяли Бахмут до кінця, тривають важкі бої, - Череватий

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Росіяни не взяли Бахмут до кінця, тривають важкі бої, - Череватий
Бахмут фактично повністю знищено ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста, ведучи бої із силами РФ.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Президент правильно сказав - місто по суті знесено з лиця землі. Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої", - пояснив він.

За словами Череватого, Росія приділяє Бахмуту забагато символічного значення.

"Росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр - не взяли. Ми намагаємось тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати", - додав речник.

Також читайте: Пригожин хоче втекти з Бахмуту, бо ПВК "Вагнер" розбито, - Череватий

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Топ коментарі

  • Аркадій Пастух 1674f9c0
    А мені Зеленський (воші та гниди - це більше 100 років тому було) нагадує здоровезного зеленого небритого ЦІП"ЯКА, який зі своєю зеленою командою аскарид та глистів висмоктує всю поживу, всю енергію, всю кров та соки із тіла українського народу? Так, що поцілуйте свого пригожина в п"яту "точку"... (теж мені порівняння знайшла!).
  • Alex Sav 8157c114
    а кулеби ігнати і буданови нехай заткнуть свої пащеки...
    поки ЗСУ НЕ СКАЖЕ-НЕ ПОВІРЮ ЖОДНОМУ СЛОВУ брехливих пацюків ..разом з гавнокомандуючім
  • Sashko Poweroid bdd7ac5c
    Тим "речникам" щось пороблено! А ми з кацапських регочемо... (((
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