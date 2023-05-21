ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення, росіяни втратили частину панівних висот довкола міста, - Міноборони

Російським загарбникам не вдалося оточити Бахмут, українські захисники взяли місто у напівоточення.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Тобто, просування наших військ у передмісті по флангам, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті.



Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись.



Наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак"", - зазначила вона.

Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.

Західні ЗМІ повідомили, що на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України Зеленський сказав: "Думаю, ні".

Прессекретар Зеленського пізніше заявив, що президент насправді "заперечив взяття" міста.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що росіяни не взяли Бахмут до кінця, там тривають важкі бої.

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