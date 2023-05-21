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Від поранення, зазнаного на фронті, помер депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук

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Від поранення, зазнаного на фронті, помер депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук
21 травня від важкого поранення, яке дістав на фронті, у госпіталі помер депутат Полтавської міської ради сьомого скликання та військовослужбовець підрозділу аеророзвідки "Соловей" 116 окремої бригади територіальної оборони Юліан Матвійчук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міського голови Полтави Андрій Карпов.

Уперше повідомлення про поранення Юліана прийшло 16 травня, його прооперували у Дніпрі. За його життя кілька днів боролися лікарі.

У 2014-2015 роках Юліан Матвійчук служив в АТО, а в перший день повномасштабного вторгнення росіян вдруге став на захист Батьківщини, був молодшим сержантом 116 БТРО. 

Герой народився 14 червня 1989 року. У 2014 році закінчив історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Двічі ставав депутатом міської ради Полтави, очолював місцевий осередок ВО "Свобода". Був одним зі співзасновників громадської організації "SavePoltava".

У загиблого воїна залишилися дружина та маленька донечка.

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Від поранення, зазнаного на фронті, помер депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук 01

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Топ коментарі

  • Русня Двухсотая
    Поки найкращі сини Полтави гинуть, всякі судді, власники Алмаза, молодь танцююча в клубах під русняві пісні продовжують паплюжити полтавщину. І у всіх виникає справедливе питання-що ж не так з Полтавою
  • Аркадій Пастух 1674f9c0
    Слава, вічна пам"ять та щира вдячність депутату від ВО "СВОБОДА" Герою Юліану Матвійчуку!
    Коли, коли... ми вже почуємо про герочні вчинки депутатів від "Слуг народу"?
  • Alfalcon 30b8e09d
    Коли я прочитаю таку новину про депутанок зі "слуги народу" , а то у них лише колаборанти , колаборанти , колаборанти
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