Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.
"Авдіївку війська РФ бомбардували з авіації, "Градів" і артилерії. Поцілили в багатоквартирний будинок. Поранено двох цивільних мешканців.
Ракету С-300 та "Гради" рашисти спрямували на Торецьк. Поранено шістьох цивільних осіб, серед яких – дитина, а також працівника ДСНС. Руйнувань зазнали 10 багатоквартирних і 5 приватних будинків, корпуси лікарні, дитсадок, магазини, транспортне підприємство, котельня", - йдеться в повідомленні.
Тричі з артилерії окупанти обстріляли Предтечине, загинула цивільна особа. У селі пошкоджено три приватних оселі.
По Слов'янську рашисти завдали авіаудару, пошкодили 10 приватних будинків. Три ракети С-300 спрямували на Краматорськ, поцілили в трамвайне депо. В обох випадках люди не постраждали.