У боях за Україну загинув чемпіон України зі стрибків із жердиною Богдан Ходаківський

На Донеччині загинув член збірної команди Київської області, чемпіон України зі стрибків із жердиною Богдан Ходаківський

Про це повідомляє tribuna.com інформує Цензор.НЕТ.

Український спортсмен Богдан Ходаковський загинув на Донеччині 15 травня на Бахмутському напрямку. Він на війні був снайпером.

Богдан Ходаківський був членом збірної Київської області, переможцем та призером чемпіонатів України зі стрибків з жердиною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від поранення, зазнаного на фронті, помер депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук