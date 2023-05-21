На Бахмутському напрямку Сили оборони за добу просунулися на 200 метрів, - Череватий
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, підрозділи Сил оборони утримують низку будівель і мають низку фортифікаційних споруд у південно-західній частині міста.
"Також протягом останнього тижня наші підрозділи на південному та північному флангах докладали зусиль, щоб враховуючи всі правила військової науки, розраховуючи правильно сили і засоби, мінімально ризикуючи життям людей, контратакувати противника та просуватися. В різні дні це було від 250 метрів до 1,5 км. Зокрема, за останню добу наші підрозділи просунулися на 200 м, відсунувши противника. Тому інформаційний вкид від Пригожина має декілька завдань: показати цю пірову недоперемогу, як якийсь проміжний етап і нібито досягнення. Насправді Бахмут виконав головну роль, і його герої. Вони знищили, зточили одну з найбільших і найбоєздатніших угруповань ворога, зокрема злочинну організацію "Вагнер", - сказав Череватий.