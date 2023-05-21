Череватий про можливий відхід з Бахмуту: Рішення ухвалюватиме командування, можливі різні варіанти

Рішення про можливий відхід з Бахмуту ухвалюватиметься тільки командуванням.

Про це заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

"Відхід з міста чи його оборона - це буде вирішуватися тільки з врахуванням доцільності і збереженням своїх сил і засобів. Можливі різні варіанти, але це тільки на розгляд командування, яке за понад рік війни показало, що завжди ухвалює максимально вірні рішення. Потім це дозволить завдати ще більшу шкоду ворогу і за потреби повернути ці позиції", - сказав він.

Череватий також зазначив, що у ЗСУ є шляхи для постачання боєприпасів та евакуації поранених.

"У нас завжди була можливість доставляти туди все необхідне, навіть у найкритичніші дні, прокладати додаткові шляхи сполучення і забирати поранених. Така ситуація залишається і зараз", - додав він.

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