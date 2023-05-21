Бахмут не захоплений росіянами, українські захисники перебувають у місті, - Зеленський
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції за підсумками саміту лідерів G7.
"Сьогодні вони (українські захисники. - Ред.) виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках - ділитися не буду. Але це говорить про те, що Бахмут не захоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому не може бути", - зазначив він.
Нагадаємо, 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмуту, в якому стверджував, що його найманці нібито повністю захопили місто й що 25 травня вони передадуть його "оборону" солдатам Міністерства оборони Росії й підуть.
Західні ЗМІ повідомили, що на питання, чи перебуває Бахмут під контролем України Зеленський сказав: "Думаю, ні".
Прессекретар Зеленського пізніше заявив, що президент насправді "заперечив взяття" міста.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що росіяни не взяли Бахмут до кінця, там тривають важкі бої.