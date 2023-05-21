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Радбез ООН не виконує своїх функцій, настав час його реформувати, - Гутерріш

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Радбез ООН не виконує своїх функцій, настав час його реформувати, - Гутерріш
Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив Радбез організації та Бреттон-Вудська фінансова система не виконують своїх основних функцій, тож необхідно їх реформувати

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Глобальна фінансова архітектура є застарілою, нефункціональною та несправедливою. Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну вони не змогли виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки", - сказав Гутерреш.

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Топ коментарі

  • АнтиРашист b2bb0c81
    Та невже?
  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    Нарешті ! Перший крок - москалів додому 😂
  • Светлана Круп
    Та невже? У вас там рулить держава-террорист, маньяк і вбивця. А ви тільки прокинулися її "реформувати"?
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