Радбез ООН не виконує своїх функцій, настав час його реформувати, - Гутерріш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив Радбез організації та Бреттон-Вудська фінансова система не виконують своїх основних функцій, тож необхідно їх реформувати

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Глобальна фінансова архітектура є застарілою, нефункціональною та несправедливою. Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну вони не змогли виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки", - сказав Гутерреш.

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