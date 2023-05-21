F-16 будуть в Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає винищувачі F-16. Про кількість та терміни поставки наразі невідомо.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками саміту лідерів G7, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дійсно довго, потужно працювали з нашими партнерами, щоб отримати бажаний результат - посилення нашого неба. Окрім ППО ми вдячні за це США, як лідерами щодо підтримки в цьому напрямку. Та іншим нашим партнерам. Окрім ППО різних форматів, що це глобальна система, ми говоримо не тільки про Patriot, ми вдячні за те, що нам передано Hawk, Crotale, вдячні за потужний пакет IRIST-T, вдячні за NASAMS. Це дійсно велика кількість, якої на сьогодні недостатньо, щоб захистити наше небо. Але, тим не менш, частину з цього повинна виконувати авіація. І тому ми так працюємо над F (F-16. - Ред.).

Сьогодні відкрито для нас місію тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів", - зазначив він.

За словами Зеленського, до програми долучатимуть людей з великим досвідом, щоб скоротити процес навчання.

"Я не можу сказати зараз, скільки нам вдасться отримати літаків. Я не можу сказати вам точно сказати, коли це буде. Ми будемо прискорювати, бо для нас це важливо. Щодня ми втрачаємо людей", - сказав глава держави.

"У нас є вже розуміння, з якими державами ми працюємо. Ми працювали ще до того, як у нас розблокувався механізм навчання на F-16. Тобто в нас будуть літаки. Я не можу поки що вам сказати скільки. Це не секрет, я дійсно цього не знаю", - підсумував він.

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