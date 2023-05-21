ЗСУ наближаються до взяття Бахмуту в тактичне оточення, триває просування по флангах, - Сирський

Сили оборони продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмуту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться.



Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги", - зазначив він.

За словами Сирського, у ході роботи з командирами детально розібрали наші дії і порядок знищення ворога.

"Тому, продовжуємо оборону. Ситуація складна, але під контролем", - додав командувач.

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