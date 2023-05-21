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ЗСУ наближаються до взяття Бахмуту в тактичне оточення, триває просування по флангах, - Сирський

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ЗСУ наближаються до взяття Бахмуту в тактичне оточення, триває просування по флангах, - Сирський
Сили оборони продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмуту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться.

Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги", - зазначив він.

За словами Сирського, у ході роботи з командирами детально розібрали наші дії і порядок знищення ворога.

"Тому, продовжуємо оборону. Ситуація складна, але під контролем", - додав командувач.

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Топ коментарі

  • Amber
    Все буде добре і пепемога буде за нами 👍🏼👍🏼👍🏼
    Слава Украіні !!
  • Віктор Телецький ac6b1b3e
    у тактичному оточенні Авдіївка, а БАхмут в такому ж оточенні як і Даунецк.
    завершували б вже зелені ліпити з руїн сакральну фортецю, спалили там величезну кількість резерву а тепер казки розказують про міфічні оточення орків у Бахмуті, хоча зебидло вже забуло що це місто було "тактично" оточено орками ще в січні....
  • Андрій Саган
    Нехай так і буде,а зрадодрочерні "генералісімуси" котрі на своїх проперджених диванах проперділи уже цілі кратери нехай повиють про те,що все пропало і надалі, дуже весело на них дивитися
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