Росіяни втратили у Бахмуті понад 100 тис. військових, - Байден
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Президент США Джо Байден розповів про втрати армії РФ у Бахмуті на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції під час саміту G7.
"От наприклад, Бахмут. Є питання, чи його втрачено, чи ні. Правда в тому, що понад 100 тис. росіяни втратили в Бахмуті. Це компенсувати дуже важко. Тому чи є, чи немає військ (російських. - Ред.) у Бахмуті, це спустошене місто. Там небагато що залишилося", - сказав він.
За словами американського лідера, F-16 не допомогли б Україні у Бахмуті. Винищувачі також не братимуть участь в контрнаступі ЗСУ.
"Але вони будуть задіяні в тому випадку, якщо Україна досягне успіхів у короткостроковій перспективі", - додав він.