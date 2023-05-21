Внаслідок обстрілу села на Херсонщині загинув цивільний, - ОВА
9171
Окупанти обстріляли село Козацьке на Херсонщині, загинула цивільна особа.
Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Російська армія вбила мирного жителя селища Козацьке. Ворог прицільно обстріляв житловий будинок, внаслідок чого травми несумісні з життям отримав 55-річний чоловік", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні зранку ворог також вдарив 4-ма КАБ-500 по селу Станіслав на Херсонщині, пошкоджено 12 приватних будинків, люди не постраждали.