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Від Зеленського є "тверде запевнення", що Україна не використовуватиме F-16 на території РФ, - Байден

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Від Зеленського є "тверде запевнення", що Україна не використовуватиме F-16 на території РФ, - Байден
Президент Джо Байден заявив, що отримав від Володимира Зеленського "тверде запевнення", що українські війська не використовуватимуть надані Заходом винищувачі F-16 для вторгнення на російську територію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив на завершенні саміту G7.

Американський лідер також заявив, що військові літаки F-16 можуть, однак, бути "де б не перебували російські війська на території України".

"У мене є тверде запевнення від Зеленського, що вони не будуть використовувати їх для того, щоб просунутися на російську географічну територію, але де б російські війська не перебували в межах України та регіону, вони зможуть це зробити", - сказав Байден.

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Топ коментарі

  • Beta Human
    F-16 не будуть перетинати межі кордону. А от на рахунок їхніх ракет домовленості не було. )
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Крим - це Україна
  • KosAn30 JT26
    США готовы предоставить Украине межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III, с условием, что ВСУ не будут наносить удары по территории россии - сообщает CNN.
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