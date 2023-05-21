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Спікер Держдуми Володін заявив, що Польща нібито винна Росії понад 750 мільярдів доларів

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Спікер Держдуми Володін заявив, що Польща нібито винна Росії понад 750 мільярдів доларів
Спікер Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що Польща, як держава, існує виключно завдяки Росії та має розплатитися за надану СРСР в часи Другої світової допомогу.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

Володін стверджує, що ьретина території Польщі ввійшла до її складу "виключно завдяки нашій країні" після Другої світової. 

"У повоєнний час радянський народ, відриваючи від себе, витратив на відновлення і розвиток Польщі за сьогоднішніми оцінками понад 750 млрд доларів... Польща існує як держава тільки завдяки нашій країні", - додав Володін. 

Він звинуватив поляків у підступі, у тому, що вони зносять раднянські пам'ятники, закривають російські школи, та "крадуть російську власніть".

"Польща має повернути придбані за підсумками Другої світової війни території та відшкодувати нашій країні кошти, витрачені на неї у воєнні та повоєнні роки", - заявив Володін. 

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Нагадаємо, Друга світова війна почалася у вересні 1939, коли гітлерівська Німеччина та СРСР вторглися в Польщу та розділили її територію між собою. 

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Топ коментарі

  • Beta Human
    Гітлер з Сталіним вдерлись в Польщу в 1939, а тепер поляки ще й платити мають?
  • FT FT
    Ну вот а вы не верили что будет еще и такое. Рашситы еще и требуют с Польши денег за то что сами же ее окупировали. То же самое рашисты хотели и нам впарить чтобы мы восстанавливали и кормили окупированный дамбас и крым
  • Андрей Моисеенко 2e3d4ffc
    А володін не хоче розповісти, як Сталін з Гітлером ту Польщу ділили навпіл.
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