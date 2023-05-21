Росія - єдина країна в світі, яка стріляла з танків по будівлі атомної станції, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ має повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України та МАГАТЕ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час звернення до народу Японії.

"Росія розтоптала все, що є цивілізованого. Вона вже понад рік продовжує окупацію нашої найбільшої – найбільшої у Європі! – атомної електростанції. Росія одна така держава-терорист у світі, яка стріляла з танків по будівлі атомної станції. Ніхто інший не робив атомну станцію полігоном для зберігання зброї й снарядів. Росія прикривається атомною станцією, щоб обстрілювати наші міста з реактивної артилерії. Якщо хтось у світі ще здатен ігнорувати інші воєнні злочини Росії, такий її злочин проти людства точно мусить спонукати до дій кожного", - наголосив президент.

За словами Зеленського, якщо дозволити Росії залишити собі хоч клаптик окупованої нею території, міжнародне право більше ніколи не діятиме.

"Україна запропонувала формулу миру. Чесну й реалістичну. Її перший пункт – радіаційна та ядерна безпека. Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу, повинна передати атомну станцію, яку нині окупує, під повний контроль України та МАГАТЕ", - підсумував президент.

Читайте: Військові РФ посилюють оборонні позиції в районі ЗАЕС, готуючись до контрнаступу ЗСУ, - Reuters