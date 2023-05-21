Верещук радить росіянам добровільно залишити Крим, поки є така можливість
Про це віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук заявила в ефірі телеканалу "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
За словами Верещук, одним із першочергових завдань для української влади після деокупації Криму буде вирішення долі колонізаторів та колаборантів.
Як зазначили у Мінреінтеграції колонізатори - це росіяни, які опинилися в Криму всупереч українському законодавству.
"Найперша моя порада колонізаторам: виїжджайте з Криму добровільно, поки є можливість. Не очікуйте ситуації, коли вам буде запропоновано покинути його в інший спосіб", – наголосила Верещук.
Раніше представниця президента України в Криму Таміла Ташева заявляла, що після деокупації Криму під кримінальну відповідальність за колабораціонізм на півострові може потрапити понад 200 000 осіб.