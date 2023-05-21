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Верещук радить росіянам добровільно залишити Крим, поки є така можливість

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Верещук радить росіянам добровільно залишити Крим, поки є така можливість
Російським колонізаторам краще покинути Крим добровільно, поки залишається така можливість.

Про це віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук заявила в ефірі телеканалу "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

За словами Верещук, одним із першочергових завдань для української влади після деокупації Криму буде вирішення долі колонізаторів та колаборантів. 

Як зазначили у Мінреінтеграції колонізатори - це росіяни, які опинилися в Криму всупереч українському законодавству. 

"Найперша моя порада колонізаторам: виїжджайте з Криму добровільно, поки є можливість. Не очікуйте ситуації, коли вам буде запропоновано покинути його в інший спосіб", – наголосила Верещук.

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Раніше представниця президента України в Криму Таміла Ташева заявляла, що після деокупації Криму під кримінальну відповідальність за колабораціонізм на півострові може потрапити понад 200 000 осіб.

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Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    Су… конченная , с татаровым , демченко Ермаком пособничали РАШИСТАМ , гордо пиарилась РАЗМИНИРОВАВ Чонгар , теперь переобулись в полёте !
  • Тетяна Єжова 4e17e11c
    На шатлах , через розмінований Чонгар ...
  • Vi Wa
    колонизаторам? подстилка кацапская.. а чего своей пастью народ Украины так не предупреждала о войне?. по 111 ты тоже пойдёшь
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