Верещук радить росіянам добровільно залишити Крим, поки є така можливість

Російським колонізаторам краще покинути Крим добровільно, поки залишається така можливість.

Про це віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук заявила в ефірі телеканалу "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За словами Верещук, одним із першочергових завдань для української влади після деокупації Криму буде вирішення долі колонізаторів та колаборантів.

Як зазначили у Мінреінтеграції колонізатори - це росіяни, які опинилися в Криму всупереч українському законодавству.

"Найперша моя порада колонізаторам: виїжджайте з Криму добровільно, поки є можливість. Не очікуйте ситуації, коли вам буде запропоновано покинути його в інший спосіб", – наголосила Верещук.

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Раніше представниця президента України в Криму Таміла Ташева заявляла, що після деокупації Криму під кримінальну відповідальність за колабораціонізм на півострові може потрапити понад 200 000 осіб.