Ордер на арешт Путіна: РФ оголосила в розшук прокурора МКС Хана та суддю Айталу

Слідчий комітет РФ заочно висунув звинувачення та оголосив у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана та суддю МКС Сальваторе Розаріо Айталу. Раніше вони видали ордер на арешт російського диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Про це Слідком РФ повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчим комітетом Росії триває розслідування кримінальної справи стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Хана Каріма Асада Ахмада (Khan Karim Asad Ahmad), суддів Міжнародного кримінального суду Томоко Акане (Tomoko Akane), Розаріо Сальваторе Айтали (Rosario Salvatore Aitala) та Серхіо Херардо Угальде Годінеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez)", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що судді Міжнародного кримінального суду винесли нібито "незаконні рішення про арешт" Путіна та Львової-Бєлової.

Також Слідком РФ вважає, що кримінальне переслідування Путіна та Львової-Бєлової є незаконним через нібито відсутність підстав для їхнього притягнення до кримінальної відповідальності.

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"Відповідно до Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом від 14.12.1973, глави держав користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав", - зазначили у Слідкомі.

"Дії прокурора слідством кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 КК РФ (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з незаконним звинуваченням особи у скоєнні особливо тяжкого злочину, а також приготування до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин).

Дії судді кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 КК РФ (заздалегідь незаконне взяття під варту, а також приготування до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин)", - додали там.

Також прокурора та суддю МКС оголошено в розшук.

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