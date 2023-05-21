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Наразі невідомо, чи США самі постачатимуть Україні F-16, - Салліван

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Наразі невідомо, чи США самі постачатимуть Україні F-16, - Салліван
Залишається відкритим, чи США самі постачатимуть Україні F-16, чи це робитиме хтось із союзників.

Про це заявив в американському телеефірі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Я думаю, що, враховуючи кількість (F-16. - Ред.), які зараз доступні на складах наших європейських союзників, а також той факт, що, з урахуванням грошей, наданих нам Конгресом, існує багато інших пріоритетів щодо систем, які можна надати. Можливо, ми більше зосередимося на передачі (F-16. - Ред.) третьою стороною. Але президент досі не ухвалив остаточного рішення", - зазначив Салліван. 

Він наголосив, що Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоби забезпечити вчасно та у повному обсязі все необхідне Україні для початку цього контрнаступу. Тепер, коли це зроблено, США сподіваються на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію. 

Салліван також додав, що надання Україні F-16 посилить здатність України оборонятися. 

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає винищувачі F-16. Про кількість та терміни поставки наразі невідомо.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Головне,що є постанова НАТО про навчання льотчиків і передачу літаків. А з якої країни, то не має значення
  • Dmitry Begemotovich
    Сегодня Ауслендер делал видео на Ютубе, посвященный передаче Украине самолетов. И рассказывал что по миру существует множество как симуляторов такой техники, которые можно брать в аренду и учиться - так и просто самолетов во владении частных фирм, которые тоже можно арендовать. И почему то мне кажется что наши партнеры - они в общем то не дураки, и вопрос передачи самолетов давно был решен в принципе, оставались технические нюансы - и это никак не мешало готовить наших пилотов заранее, никак это не освещая в прессе. Например Великобритания - Боже, храни короля - заявила о передаче Шторм Шедоу - и буквально через пару дней началась бавовна - ну мы же не думаем что передачу, адаптацию к нашим самолетам, подготовку наземного персонала и пилотов можно было провести за 2 или 3 дня?
  • Only
    Просто якщо з Америки, то скорше за все це будуть нові, а якщо з інших країн, то поюзані, але відновлені.

    Але ми і на поюзані наразі згодні, але най їх буде більше!

    В любому випадку дякуємо, друзі!
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