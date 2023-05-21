В Європарламенті заявили, що Молдова готова до переговорів про вступ до Євросоюзу

Молдова може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року, адже вона вже готова до цього.

Про це сказала Голова Європарламенту Роберта Мецола, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News Maker.

Голова Європарламенту сьогодні виступила перед учасниками Великих Європейських зборів у Кишиневі. Після президента Маї Санду Мецола теж підкреслила, що підтримує європейську інтеграцію Молдови, зазначивши, що громадяни Молдови - європейці.

Метсола висловила сподівання, що вже цього року Молдова почне переговори про вступ до ЄС.

"Ви готові, Молдова готова до більш поглибленої інтеграції в Євросоюз. Світ бачить вашу сміливість, бачить, що ви обрали демократію, свободу", - зазначила вона.

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