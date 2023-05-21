У Харківській області мирний житель підірвався на вибухонебезпечному предметі, - ДСНС

В Ізюмському районі на Харківщині 61 річний мешканець села Кам’янка втратив праву ступню після того як підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомило Головне управління ДСН Харківської області на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"21 травня у с. Кам'янка Ізюмської громади стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Подія трапилась на території приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху 61-річний чоловік залишився без правої ступні. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм", - ідеться у дописі.

ДСНС звертається до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.

"Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - нагадує ДСНС правила безпеки.

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