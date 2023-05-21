У Харківській області мирний житель підірвався на вибухонебезпечному предметі, - ДСНС
Про це повідомило Головне управління ДСН Харківської області на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"21 травня у с. Кам'янка Ізюмської громади стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Подія трапилась на території приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху 61-річний чоловік залишився без правої ступні. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм", - ідеться у дописі.
ДСНС звертається до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків.
"Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", - нагадує ДСНС правила безпеки.