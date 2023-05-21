Зеленський ушанував пам’ять жертв політичних репресій. ФОТО

У День пам’яті жертв політичних репресій Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять жертв Великого терору, вчиненого тоталітарним комуністичним режимом у 1937–1938 роках на українських землях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Глави держави.

Від імені Глави держави було встановлено кошик квітів до пам'ятника репресованому, що розташований на в’їзді до Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили", та вінки до братської могили й пам’ятного знака польських поховань на території заповідника.

Як зазначив Президент, сфабриковані мотиви затримань, жорстокі катування та смертні вироки, що виносилися переважно без слідства й суду трійками НКВС, "дитячі ГУЛАГи" – усе це докорінно суперечить нормальній людській природі та вихідним принципам цивілізованої світобудови.

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Багатонаціональні поховання жертв сталінських репресій на території Биківнянського лісу в Києві, сотні подібних місць в усіх регіонах України нині є невіддільною категорією національної пам’яті українського народу, меморіальними об’єктами міжнародного значення.

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"Маємо робити все, щоб гарантувати недопущення реваншу тоталітаризму, забезпечити консолідацію зусиль міжнародної спільноти у справі відновлення й збереження миру, колективної безпеки та гуманізму, знешкодження держави-терориста – Російської Федерації, забезпечення справедливого суду й відповідальності для злочинців", – наголосив Володимир Зеленський.

"Вічна та світла пам'ять жертвам політичних репресій. Вічна шана кожному й кожній, хто захищає Україну. Завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав своє життя, звільняючи українську землю від російських загарбників", – додав Глава держави.





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