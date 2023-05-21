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Росіяни обстріляли Харківщину, - ОВА (оновлено)

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Росіяни обстріляли Харківщину, - ОВА (оновлено)
Російські війська завдали ударів по Харкову. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів!", - повідомив Синєгубов.

Він також закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях. 

У наступному повідомленні Синєгубов розповів, що удару завдали з комплексів С-300 по селу Циркуни Харківського району. Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок.

"На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - додав він. 

Російський телеграм-канал "Белгородский осведомитель" повідомляє, що обстріл Харкова здійснювали з території Білгородскьої області. 

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Сьогодні також повідомлялося, що за добу ворог з мінометів та артилерії п’ять разів обстріляв прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей.

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Топ коментарі

  • Любовь ea902af0
    чему удивляться, когда верховный ЗЕ-мародер грабит Украину миллиардами, его "слуги" довольствуются крошками с барского стола...
  • Яр Холодний
    "Друг ситцевий"! Коли солдати Суворова захопили Прагу (тоді - предмістя Варшави) - вони насаджували дітей на списи і пекли над вогнем Якщо жінку просто кололи насмерть багнетом - вважалося що їй "повезло" Цю різню теж "хабадники організовували?
    Що вам все євреї муляють?
  • Перехватчик




    Бандера Подільський

    @bandera_khm

    На OLX з'явилося оголошення про продаж аптечок, які Німеччина передала для ЗСУ. За меднабір просять 3500 грн/шт чи 300 000 грн за 100 шт. В оголошенні вказано пошту Ірини. З'ясували, що номер належить Ірині Арап, яка є дружиною начальника Харківської обл Терцентру комплектування.


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