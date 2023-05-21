Новини • Допомога Україні

Японія надасть Україні близько 100 військових вантажівок

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Японія надасть Україні близько 100 військових вантажівок
Україна отримає від Японії близько 100 військових вантажівок та приблизно 30 тисяч пайків.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Японії, передає Цензор.НЕТ. 

Японія також прийме до своїх лікарень поранених бійців ЗСУ. Вся ця допомога надається у відповідь на запит української сторони. 

Японський банк міжнародного співробітництва також застрахує облігації на 93 мільярди єн, випущених Польщею для фінансування допомоги біженцям з України.  

Японія також має намір продовжувати виділяти допомогу з пакету на 7,6 мільярдів доларів.Ці гроші, завдяки спільним зусиллям державного та приватного секторів, дозволять надати значну підтримку Україні в її відбудові. 

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав саміт G7 в японському місті Хіросімі. 

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Топ коментарі

  • Василий Бондарев 755c9a04
    Дякуємо за допомогу! Це дуже важливо для нас.
  • Alfa Alpha
    Аригато Нипон!
  • sdfsdf sdfsdf
    本当にありがとう、日本！

    Величезне дякую, Японія!
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