Росіяни арештовують чоловіків у Запорізькій області та змушують їх воювати, - Центр нацспротиву
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на ТОТ Запорізької області, щоб потім тиснути на них із метою мобілізації до лав російських окупаційних військ.
"Так, чоловіків на тимчасово окупованих територіях арештовують за найменшого приводу, зокрема, за порушення комендантської години, яку встановила окупаційна адміністрація. Після цього затриманих відвозять до польових таборів, де на них вже чекають завезені з рф ув’язнені, які погодились воювати на боці рф. Злочинці чинять тиск на затриманих, схиляючи їх до служби в окупаційній армії", - розповіли у ЦНС.
Як повідомлялося, ворог підтоплює поля, мінує дамби та підвищує рівень води в каналах, готуючись таким чином до контрнаступу ЗСУ.