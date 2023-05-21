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Росіяни арештовують чоловіків у Запорізькій області та змушують їх воювати, - Центр нацспротиву

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Росіяни арештовують чоловіків у Запорізькій області та змушують їх воювати, - Центр нацспротиву
Росіяни за найменшого приводу арештовують чоловіків на тимчасово окупованій частині Запорізької області та змушують їх воювати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

Окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на ТОТ Запорізької області, щоб потім тиснути на них із метою мобілізації до лав російських окупаційних військ.

"Так, чоловіків на тимчасово окупованих територіях арештовують за найменшого приводу, зокрема, за порушення комендантської години, яку встановила окупаційна адміністрація. Після цього затриманих відвозять до польових таборів, де на них вже чекають завезені з рф ув’язнені, які погодились воювати на боці рф. Злочинці чинять тиск на затриманих, схиляючи їх до служби в окупаційній армії", - розповіли у ЦНС.

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Як повідомлялося, ворог підтоплює поля, мінує дамби та підвищує рівень води в каналах, готуючись таким чином до контрнаступу ЗСУ. 

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ти ідіот? Їх твої "зелні" кацапам здали! Люди й "кавкнуть" не встигли як потрапили в окупацію!
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Сашко , не пиши дурниць , через 4 години після вторгнення рашисти вже були в Херсоні і Мелітополі , яке добровільно ? ЗЕвлада зрадила людей і кинула в окупації , а військове керівництво сцикуни , слухняно виконали злочинний наказ розмінувати Чонгар , то в чому провина людей ?
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Про Мелітополь як його поліція і мер здавали, я писала усюди. Відповідь була,що орки проїхали через місто тихо, але потім таки повернулися. Ви людей коменти не читали,коли їх в окупацію зегниди здавали. 200 км пройшли по землі України швидко, а нелох тільки увечері щось проляпав.
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