ООН не відповідає системі ХХІ століття, організацію необхідно реформувати, - прем’єр Індії Моді

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді в ході саміту G7 в Хіросімі заявив, що ООН, як інституція, створена у ХХ сторіччі, не відповідає потребам сьогодення та потребує реформування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Outlook India.

Моді закликав до реформування організації. За його словами, ООН залишиться просто "розмовною крамницею", якщо не відображатиме реалії сучасного світу.

"Необхідно проаналізувати, чому ми вимушені говорити про мир і стабільність на різних форумах? Чому ООН, яка була створена з метою збереження миру, сьогодні не в змозі запобігти конфліктам? Чому в ООН не прийнято навіть визначення тероризму? Якщо вдуматися, то ясно одне. Інституції, створені в минулому столітті, не відповідають системі XXI століття", — заявив Моді.

Він наголосив, що Нью-Делі рішуче наполягає на реформуванні ООН.

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Нагадаємо, Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Радбез організації та Бреттон-Вудська фінансова система не виконують своїх основних функцій, тож необхідно їх реформувати.