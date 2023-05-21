Українські піротехніки отримали від Канади дві машини для розмінування, - ДСНС

В Україну прибули 2 машини для розмінування від канадського уряду, українські фахівці вже проходять навчання, сказано, що машини буде поставлено до Запорізької та Донецької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

"За участю в саміті країн "Групи семи" Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і подякував за надання практичної допомоги в розмінуванні України. Наразі ми отримали вже 2 машини розмінування від уряду Канади. Наші фахівці вже проходять навчання і незабаром машини вирушать у Запорізьку та Донецьку області", - сказав Крук.

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