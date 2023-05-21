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На саміті G7 у Хіросімі українська тематика була центральною, - Зеленський

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На саміті G7 у Хіросімі українська тематика була центральною, - Зеленський
У Хіросімі Україна була почесним учасником роботи "Групи семи", а українська тематика – центральною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

Зеленський підкреслив: "Сьогодні, у неділю, тут, у Хіросімі, Україна була справді почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика – центральна, шана до всіх українців – особлива. Дякую "Сімці"!

Була й дуже важлива церемонія та звернення у музеї миру в Хіросімі…

Наша єдність зі світом, наш захист для українців та наша сила – сила Української держави – буде і найбільш достойним ушануванням пам’яті наших людей – різних поколінь, – чиє життя було зламане та розтоптане російським злом, цією багатолітньою тиранією, яка змінює форму, але вбиває однаково жорстоко".

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Боневтік героїчний.
  • 5 копійок
    Гундосить прямо з літака. Не терпиться йому вилізти у відосик.
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
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