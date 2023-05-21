За добу ворог 11 разів обстріляв Сумщину, - ОВА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Сумської ОВА в телеграм-каналі.
Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська та Глухівська громади.
"Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи). Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл – 8 вибухів. Обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки. Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів). Шалигинська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи). Білопільська громада: росіяни били з мінометів – 2 вибухи. Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів). Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок. Глухівська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи)", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська громади.