За добу ворог 11 разів обстріляв Сумщину, - ОВА

За 21 травня росіяни здійснили 11 обстрілів 7 громад Сумської області. Випустили 32 снаряди, пошкодили житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Сумської ОВА в телеграм-каналі.

Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська та Глухівська громади.

"Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи). Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл – 8 вибухів. Обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки. Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів). Шалигинська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи). Білопільська громада: росіяни били з мінометів – 2 вибухи. Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів). Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок. Глухівська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи)", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, за минулу добу росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська громади.