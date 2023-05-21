Протягом 21 травня на Херсонщині знищено 3 російські безпілотники, - ПК "Південь"

Повітряні сили Збройних сил України за добу неділі 21 травня ліквідували 3 ворожі БПЛА у небі над Херсонською областю,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Повітряне командування "Південь".

У повідомленні зазначається: "21 травня 2023 року, на Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російські безпілотні літальні апарати: 1 БпЛА "Мерлін-ВР" , 1 БпЛА Орлан-10" та 1 БпЛА "ZALA".

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