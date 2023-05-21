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Протягом 21 травня на Херсонщині знищено 3 російські безпілотники, - ПК "Південь"

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Протягом 21 травня на Херсонщині знищено 3 російські безпілотники, - ПК "Південь"
Повітряні сили Збройних сил України за добу неділі 21 травня ліквідували 3 ворожі БПЛА у небі над Херсонською областю,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці  Повітряне командування "Південь".

У повідомленні зазначається: "21 травня 2023 року, на Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російські безпілотні літальні апарати: 1 БпЛА "Мерлін-ВР" , 1 БпЛА Орлан-10" та 1 БпЛА "ZALA".

Також читайте: Вночі сили ППО знищили 4 Shahed, - Повітряні сили

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    За попередньою інформацією борт СУ-35 кацапів впав у море, екіпаж загинув.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Мониторинговые паблики предварительно сообщают о сбитии над Черным морем Су-35 вражеской авиации.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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