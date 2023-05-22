Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 203 880 осіб (+720 за добу), 3785 танків, 3278 артсистем, 7407 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 22 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 203 880 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано,
- танків - 3785 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7407 (+9) од,
- артилерійських систем - 3278 (+20) од,
- РСЗВ - 565 (+1) од,
- засоби ППО - 327 (+0) од,
- літаків - 309 (+1) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2830 (+8),
- крилаті ракети - 1011 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6129 (+14) од,
- спеціальна техніка - 427 (+2).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.