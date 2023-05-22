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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 203 880 осіб (+720 за добу), 3785 танків, 3278 артсистем, 7407 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 22 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 203 880 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків - 3785 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7407 (+9) од,
  • артилерійських систем - 3278 (+20) од,
  • РСЗВ - 565 (+1) од,
  • засоби ППО - 327 (+0) од,
  • літаків - 309 (+1) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2830 (+8),
  • крилаті ракети - 1011 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6129 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 427 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 203 880 осіб (+720 за добу), 3785 танків, 3278 артсистем, 7407 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    По арті останній місяць дуже добре - від 15 до 25 за добу.
    Ну і літачок підтвердився, посилив авіаугрупування на крейсері Мацква...
  • vuiko dobrui
    за це треба дякувати "найвеличнішому лідеру ..." та його зеленій свиті запроданців, агентів фсб і по-сумісництву весільних фотографів, тамадів, "корабельних сосен"...







  • Старый зольдат
    Идет охота. Выбивают арту *******....ов.
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