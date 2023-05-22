Вночі в окупованому Маріуполі пролунало два вибухи, - Андрющенко
2 6654
Вночі 22 травня в мешканці окупованого Маріуполя почули два вибухи.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі в Маріуполі пролунало щонайменш два вибухи. Почекунам "тривожно". Черговий раз ППО працює з житлових кварталів?", - йдеться в дописі
Андрющенко також зазначив, що пізно ввечері вибухи лунали у Нікольському по сусідству з Маріуполем.
"Три прильоти в район між АЗС, військкоматом і виїздом на Маріуполь. Саме в розташування окупантів", - додав він.