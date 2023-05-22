Знищено 20 "шахедів", 4 крилаті ракети та ворожий винищувач Су-35, - Повітряні сили

Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України - м. Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряних сил.

Як зазначається, атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами "Shahed-136/131".

Загалом противник випустив:

- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків - Азовського моря та Курської області;

- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;

- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.

- 20 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" з південного та північного напрямків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 21 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 13 районів скупчення окупантів, 4 ЗРК, 2 склади, 2 артилерійські підрозділ та 1 важливу ціль, - Генштаб

"Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

"Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині "отрицательного взлета" зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються!", - додають у Повітряних силах.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що цієї ночі над Дніпропетровською областю збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети.