Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання, зараз працює на генераторах, - росЗМІ

Російські загарбники заявили, що перевели Запорізьку АЕС на генератори через відключення ЛЕП Дніпровська на 750 кВ.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорізька АЕС переведена на дизельні генератори внаслідок відключення ЛЕП Дніпровська, станція втратила зовнішнє електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Окупанти запевняють, що рівень радіації на майданчику АЕС, у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження — в нормі.

У НАЕК "Енергоатом" та експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, не коментували цю заяву.

Нагадаємо, окупанти перестали осушувати Каховське водосховище. Надмірний рівень води у ньому може негативно вплинути на безпеку Запорізької АЕС.

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