Здатність України збивати "Кинджали" завдала Росії психологічного удару, - Генштаб Естонії

Здатність українських військ збивати російські гіперзвукові балістичні ракети "Кинджал" завдає Росії психологічного удару, а також змусить Москву коригувати свої плани.

Про це заявив заступник начальника Генштабу Естонії полковник Март Вендла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Насамперед, збиті ракети "Кинджал" є доказом того, що українська сторона тепер має змогу захистити себе і свої важливі об'єкти від гіперзвукових ракет", - зазначив він.

За його словами, один із найбільших ефектів цього для Росії - психологічний.

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"По міфу про цю зброю, яку було представлено як чудодійну і нестримну, завдано серйозного удару. Крім того, їм доведеться переоцінити свою здатність знищувати ті цілі, які вони вважають такими, що мають високу цінність, оскільки українська сторона показала, що може цьому завадити", - додав полковник.

Вендла додав, що тепер можна очікувати, що Росія буде дуже уважно вивчати історію застосування та розробки цих ракет.

Проте, за його оцінкою, знищення "Кинджалів" не призведе до суттєвого зниження здатності Росії доставляти тактичну ядерну зброю.

"За великим рахунком, це не вплине на ядерне стримування, оскільки існують різні способи застосування ядерної зброї і доставки її до цілі, серед яких гіперзвукові ракети є лише одним з елементів", - підсумував полковник.

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