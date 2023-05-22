Гроссі пропонує план захисту ЗАЕС перед очікуваним контрнаступом України

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі сподівається, що Радбез ООН підтримає план запобігання катастрофі на українській АЕС у Запоріжжі

Про це пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Спостережний орган ООН, що здійснює регулювання в ядерній сфері наполягає на досягненні в останню хвилину угоди щодо безпеки величезної української атомної електростанції в Запоріжжі напередодні контрнаступу, під час якого сили Києва можуть пройти безпосередньо через потенційно небезпечний об’єкт", - пише видання.

Після майже дев’яти місяців невдалих спроб укласти угоду між Україною та Росією щодо створення захисної зони навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Рафаель Гроссі тепер наполягає на новій пропозиції зменшити ймовірність катастрофічної ядерної катастрофи. Він планує представити список із п’яти принципів для схвалення Радою Безпеки ООН пізніше цього місяця.

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Проте пошук консенсусу серед постійних членів ради залишається важким завданням, враховуючи кислі відносини між Москвою та Вашингтоном у поєднанні з небажанням Києва дозволити світовим державам укладати будь-які угоди, крім повного виходу Росії з Енергодару.

Нагадаємо, 22 травня російські ЗМІ повідомили, що ЗАЕС всьоме перейшла у режим блекауту. В НАЕК "Енергоатом" зазначили, що Запасу палива в генераторах вистачить на 10 діб, може статися аварія.