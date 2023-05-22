Минулої доби морпіхи знищили 16 окупантів, спостережний пункт та сховище з боєприпасами
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Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України було знищено 16 окупантів, 1 спостережний пункт та 1 сховище з боєприпасами.
Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.