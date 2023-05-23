"Вагнерівець" після повернення з війни зґвалтував двох школярок у російському Новосибірську, - Baza (оновлено)

У російському Новосибірську колишній "вагнерівець" зґвалтував двох школярок 10 і 12 років.

Про це пише Telegram-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловік також погрожував підірвати їх гранатою.

"10-річна Катя та 12-річна Іра (імена змінено) натрапили на незнайомця прямо біля школи, на Роз'їзній вулиці. За словами дівчат, чоловік у військовій формі та з черепом на шевроні одразу почав із погроз - він сказав, ніби при собі у нього є пістолет із гранатою, і пообіцяв "підірвати" школярок, якщо вони не слухатимуться. Після цього невідомий завів дівчаток за гаражі та поглумився", - пише Baza.

Школярки повернулися додому та розповіли про все дорослим. Наразі ґвалтівника намагаються знайти. Дівчата розповіли, що йому приблизно від 30 до 40 років, а шеврон на його формі був схожий на емблему ПВК "Вагнер".

"Чи служив невідомий у лавах найманців, ще належить з'ясувати, але поки що слідчі завели кримінальну справу - після затримання чоловікові загрожує від 15 до 20 років", - додали там.

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Пізніше Baza повідомила, що підозрюваного затримали.

"За попередніми даними, він служив у ПВК "Вагнер" і кілька днів тому закінчився контракт. Співробітники поліції затримали 42-річного Сергія Ш. ... За попередньою інформацією, Сергій раніше служив у "Вагнері". 19 травня його контракт добіг кінця і після повернення він зустрів дівчаток і заманив їх за гаражі.

Після затримання чоловік дав зізнання і вказав, у яке саме місце відвів дівчаток. Тепер Сергію загрожує серйозніший термін: від 15 до 20 років", - пише канал.

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