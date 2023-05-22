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Обставини "негативного зльоту" російського Су-35 уточнюються, - Ігнат

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Обставини "негативного зльоту" російського Су-35 уточнюються, - Ігнат
Обставини "негативного зльоту" 21 травня російського багатоцільового винищувача Су-35 уточнюються.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не уточнювали, що Повітряні сили знищили (ворожий літак Су-35. - Ред.). Він "зазнав негативного зльоту". Обставини: що сталося з літаком, як і з тими, що на півночі нещодавно, - уточнюються. Будемо спостерігати, послухаємо, що скажуть про це окупанти. Може, знову російська ППО, кримська, спрацювала. Невідомо, будемо чекати", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону в понеділок.

Як повідомлялося, сили та засоби протиповітряної оборони України вночі збили 20 ударних БПЛА та чотири крилаті ракети.

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Крім того, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України в Херсонській області "негативного зльоту" зазнав російський винищувач Су-35.

Топ коментарі

  • Дан Корвин
    Обстоятельство одно,главное,нет больше Су-35.
  • Ol Ol e5ddacc7
    Та що там "уточнювати"? Просто - "технічна неполадка".
  • jack nicholson
    Просто літак виявився тяжелєє за повітря, а льотчик тяжелєє за воду.
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