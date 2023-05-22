Російські загарбники минулої доби обстріляли 9 областей України. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби росіяни здійснили обстріли 138 населених пунктів та 161 об’єкту інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Military Media Center із посиланням на Ситуаційний центр Міноборони України.

21 травня під ворожий обстріл потрапили 9 областей України. Росіяни застосовували міномети, танки, артилерії, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, тактичну та стратегічну авіацію, щоб здійснити обстріл 138 населених пунктів та 161 об’єкту інфраструктури.

Наразі встановлюється кількість загиблих та поранених серед цивільного населення.

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