ЗСУ контролюють певні об’єкти та приватний сектор у Бахмуті, триває боротьба за панівні висоти на флангах, - Міноборони

Сили оборони не дають росіянам можливості закріпитися на півночі та півдні передмістя Бахмуту.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"З учорашнього дня ситуація на Бахмутському напрямку суттєво не змінилась. Тривають бої. Наші війська у Бахмуті контролюють певні об‘єкти та приватний сектор в районі "Літак", - зазначила вона.

За словами Маляр, окупанти здійснюють зачистку у районах міста, взятих ними під контроль.

"Продовжується боротьба за панівні висоти на флангах - півночі і півдні передмістя. Наші бійці не дають ворогу можливості там закріпитись. Ворог стягує додаткові сили та засоби. Оборона Бахмута свої військові задачі виконує. Наступальний потенціал ворога суттєво знижений, ворогу завдані величезні втрати, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом", - підсумувала вона.

Також читайте: ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення, росіяни втратили частину панівних висот довкола міста, - Міноборони