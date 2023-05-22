Повідомлено про підозру прокремлівському тіктокеру, який влаштовував провокації в Києво-Печерській лаврі, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисником виявився 46-річний мешканець столиці. На власній сторінці у соцмережі TikTok він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України.
Також фігурант брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня поточного року. Тоді він публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців.
Крім того, він безпідставно звинувачував українських захисників у розв’язанні війни.
Під час обшуку за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.