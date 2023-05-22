"Укренерго" відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС

НЕК "Укренерго" відновила лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС; станція повертається на живлення від української енергосистеми.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів. Це вже всьоме з моменту тимчасової окупації Запорізької АЕС росіяни створюють ядерну та радіаційну небезпеку у зоні АЕС. "Укренерго" доклало максимум зусиль і відновило живлення атомної станції від української енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку росіяни повідомили, що перевели Запорізьку АЕС на генератори через відключення ЛЕП Дніпровська на 750 кВ.

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