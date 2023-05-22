Підготовка українських пілотів на F-16 - це сигнал Путіну, що він не досягне своєї мети, - Шольц

Рішення про підготовку пілотів на винищувачах F-16, яке прийняв американський президент, є сигналом Путіну, що продовженням війни він не досягне своєї мети.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю Welt, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Передусім, це сигнал російському президенту, щоб він не сподівався, що зможе досягти своєї мети, просто ведучи війну, яка триватиме якомога довше. Союзники готові надавати довгострокову підтримку Україні", - сказав Шольц.

Він додав, що Німеччина не має літаків F-16 і зосереджена в основному на наданні Україні ППО, бронетехніки та важкої артилерії. Отже, наразі не йдеться про те, щоби ФРН проводила навчання українських пілотів.

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