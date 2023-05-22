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Росіяни вивозять до РФ культурні цінності з окупованих територій, - Центр нацспротиву

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Росіяни вивозять до РФ культурні цінності з окупованих територій, - Центр нацспротиву
Росіяни розкрадають Бердянський художній музей ім. Ісаака Бродського.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, призначені окупаційною адміністрацією "керівники" музею нещодавно їздили до окупованого Криму, начебто для "обміну досвідом".

"Однак за нашою інформацією, насправді колаборанти в Криму отримали інструкції щодо того, як саме організовувати розграбування культурних цінностей. Доручено в першу чергу вивозити найбільш цінні експонати – картини відомих художників Айвазовського, Бенуа та інших", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти планують вивозити до Криму картини, викрадені з музеїв Херсонської області

Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром 25de645e
    цікаво, чому ті цінності не були вивезені перед загрозою вторгнення? риторичне питання
  • kelt kant
    Міністр пропаганди культури Ткаченко напевно від москалів вже не один орден отримав за те, що саботував вивіз музеїв та куьтурних цінностей з тіх територій, які були найбільш загрожені з точки зору можливого нападу орди. При йьому дуже багато музейників напередодні війни зверталися особисто з вимогою негайнорозпочати евакуацію музеїв. Це ще один злочин влади промоскальських покидьків, який треба буде розслідувати після зміни влади.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ДУЖЕ ТВОРОЖНО!!!ТРИВОЖНО!!!
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